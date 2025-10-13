Karpin dice que Bolivia es uno de los rivales más fuertes de Rusia en los últimos tiempos

Moscú, 13 oct (EFE).- El seleccionador ruso, Valeri Karpin, calificó a la selección de Bolivia este lunes, la víspera del partido amistoso que disputarán en el estadio del Dinamo Moscú que lleva el nombre del legendario Lev Yashin, como "uno de los contrincantes más fuertes" de Rusia en los últimos tiempos.