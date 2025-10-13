La Liga Campeones 2027-28 la estrenará el defensor del título un martes y en su estadio

Esta y otras novedades se dieron a conocer este lunes por UC3 y Relevent Football Partners, empresas que han lanzado el proceso de licitación de los derechos audiovisuales de las competiciones masculinas de clubes de la UEFA (UMCC) a partir de la temporada 2027/2028 y que han introducido varias novedades.

Una de las más llamativas, según anunciaron, será el "partido estrella" con el que se abrirá la competición un martes por la noche, que tendrá como protagonista al campeón de la temporada anterior ante su público. El resto de la primera jornada se disputará el miércoles y el jueves de la misma semana.

Ésta y otras medidas se acordaron en la reunión del consejo de administración de UC3 celebrada el pasado martes, durante la 32ª Asamblea General de la 'European Football Clubs' (EFC) en Roma, donde se aprobó una estrategia comercial más ágil e innovadora.

Por ello, UC3 va a lanzar una licitación simultánea, la primera de este tipo, en los cinco principales mercados mediáticos de Europa —Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido— para los UMCC, que agrupa Liga de Campeones, Liga Europa, Liga Conferencia, Supercopa europea, Liga de Campeones juvenil y Liga de Campeones de Fútbol Sala.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como señalaron ambas plataformas, se aumenta así la posibilidad de acuerdos más largos, de cuatro años, "que reflejan la evolución del mercado y se alinean con otras propiedades futbolísticas de primer nivel en toda Europa".

"Con la introducción de un enfoque más flexible y centrado en el ámbito global, nuestro objetivo es atraer a una gama más amplia de socios y garantizar que las competiciones de clubes de la UEFA sigan liderando la innovación en los medios deportivos", comentó Guy-Laurent Epstein, codirector general de UC3.

Además, se introducirá un paquete global de primera elección que ofrece los derechos de un partido por jornada de la Liga de Campeones de la UEFA.

La estrategia comercial aprobada también introduce nuevos enfoques en los paquetes de patrocinio y licencias que crean una mayor alineación entre las marcas y los socios mediáticos, al tiempo que se preserva su carácter 'premium'.

Boris Gartner, director ejecutivo de Relevent Football Partners, indicó que el gran objetivo de las partes es "crear un modelo que alinee los incentivos y genere un valor duradero para los socios mediáticos, las propias competiciones y los clubes a los que representan, no solo para el próximo ciclo, sino para los próximos 20 años y más allá".

Como aseguraron UC3 y Relevent Football Partners, los detalles se darán a conocer en una fecha posterior, aunque el plazo límite para las licitaciones está fijado para el 18 de noviembre.