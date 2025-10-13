Lorena Ochoa será embajadora de la sede de Guadalajara en el Mundial 2026

Tras recibir una réplica de Trionda, el balón oficial del torneo, Ochoa dijo sentirse orgullosa de representar a México una vez más y de apoyar a la ciudad que la vio nacer y crecer como deportista.

"Lo que más he disfrutado es mi carrera es representar a México a nivel internacional, poder lograr mi sueño de ser la mejor del mundo y regresar a mi ciudad con todo el amor y cariño. Aquí estoy en beneficio de la vida saludable de lo importante que es el deporte y lo bonito que es el fútbol", dijo en conferencia de prensa.

Ochoa, con 27 triunfos en el tour de la LPGA, afirmó que colaborar en la promoción del Mundial es un reconocimiento a su carrera y al amor que siente por su ciudad natal.

"Todos sabemos lo importante que es el fútbol y lo que mueve el Mundial. Estoy feliz de representarlos como embajadora, que sepan que me siento sumamente orgullosa", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mikel Arreola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y vicepresidente de la Comisión de Competencias Masculinas de Clubes de la FIFA, agradeció a Ochoa por su apoyo al balompié.

"Lorena es un activo de nuestro país y que esté encabezando como embajadora del Mundial es un orgullo. Gracias por apoyar el fútbol, sé que lo ha hecho por mucho tiempo pero hoy en el Mundial, es una gran ocasión", señaló.

Durante la conferencia, Juan José Frangie, encargado del comité organizador de la sede de Guadalajara para el Mundial 2026, adelantó que las adecuaciones para el centro histórico de la ciudad permitirán recibir hasta 70.000 personas en la 'Fan zone'.

Esta zona, estará en el corazón del casco histórico y recibirá a la afición que quiera ser parte de la fiesta mundialista y no tenga entrada a los cuatro partidos en el Estadio Guadalajara o quiera ver los encuentros de las otras sedes a en una pantalla gigante.

Guadalajara será escenario de cuatro encuentros de la fase eliminatoria de los grupos A, K y H, entre ellos uno de la selección mexicana el 18 de junio.