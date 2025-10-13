Los caboverdianos en Portugal celebran el pase de los 'tiburones azules' al Mundial 2026

Ni siquiera el horario, ya que el partido comenzó a las 17.00 hora local (16.00 horas GMT), impidió organizarse a los aficionados caboverdianos para seguir el encuentro y celebrar por todo lo alto que por primera vez su selección estará en la fase final de una Copa del Mundo de fútbol.

En el municipio de Amadora, en el extrarradio de Lisboa y donde hay una alta densidad de población migrante, se encuentra el bar Caiuca, donde cerca de una veintena de caboverdianos de todas las edades se organizaron este lunes para ver en directo el pase de su selección.

Vestidos con las camisetas y bufandas de su equipo, con la mirada fija en los dos televisores instalados a cada lado del bar y con una bebida en la mano, los presentes en este establecimiento de Amadora comenzaron la cita en silencio y con una alta expectación, pero fueron animándose a medida que su selección iba ganando terreno.

Entre los aficionados estaba Márcia Lopes, caboverdiana y trabajadora en el establecimiento, quien en declaraciones a EFE lamentó que el partido se disputara a una hora en la que muchos suelen estar trabajando, aunque eso no les impida celebrarlo.

"La mayoría están trabajando, pero estamos aquí apoyando por todo el mundo. Todo el mundo lo apoya desde el trabajo, desde casa...", afirmó la mujer, residente en Portugal desde hace nueve años.

No le interesaba si ganaban con mucha o poca ventaja, sino pasar a la siguiente fase: "¡Cabo verde siempre!", exclamó.

También Rubén Lima, un portugués de padre caboverdiano, explicó a EFE que el objetivo de este encuentro era "dar fuerza a la selección".

Los tres goles de los 'tiburones azules' fueron celebrados entre vítores, brindis y bailes, aunque sin duda el tercer tanto de Cabo Verde, cuando faltaban pocos minutos para el final del partido, fue el mejor recibido por la afición.

Como si de una señal se tratara, en el bar comenzaron a poner a todo volumen música caboverdiana, cambiaron la iluminación, que pasó a ser azul, y fueron muchos los que se levantaron para bailar.

"Seremos campeones", se escuchó entre los festejos.

Pasaron pocos minutos para que llegara otro aficionado al bar con una bandera gigante de Cabo Verde.

La selección caboverdiana hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este lunes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al imponerse por 3-0 a Esuatini.