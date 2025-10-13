Moise Kean abandona la concentración de Italia por lesión

"Las pruebas médicas realizadas esta mañana han confirmado que el delantero de la Fiorentina no se ha recuperado completamente de la lesión de tobillo derecho que sufrió durante el partido del sábado contra Estonia y, por lo tanto, no estará disponible para el encuentro contra Israel", informó la Federación Italia de Fútbol (FIGC).

Kean, titular indiscutible junto a Mateo Retegui en la delantera de los de Gennaro Gattuso, marcó el gol inicial en la reciente victoria ante Estonia (1-3) en el minuto 5. Menos de 10 minutos después tuvo que ser sustituido culpa de un movimiento antinatural con su tobillo.

En la pasada ventana de partidos de selecciones, en septiembre, marcó tres goles en dos partidos.

En su lugar en el once asoma la posibilidad del joven Francesco Pio Esposito, delantero de 20 del Inter de Milán que debutó en septiembre ante Estonia y, ante este mismo país, marcó este 11 de octubre su primer gol como internacional absoluto, en un duelo en el que compareció precisamente como suplente de Kean.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Italia recibe este martes en Údine (norte) a Israel, en un partido decisivo para asegurar, al menos, la repesca, pues para la clasificación directa parte con ventaja Noruega, invicta en esta fase de clasificación y con una diferencia de goles de 26 a favor.