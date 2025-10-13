Panamá buscará ante Surinam el liderato del Grupo A

Panamá viene de ganar en suelo salvadoreño, donde rompió una racha negativa en eliminatorias, ocupa el segundo lugar del Grupo A con cinco puntos, producto de una victoria y dos empates, mientras que Surinam lidera la zona con las mismas unidades pero mejor diferencia de goles.

El mediocampista Adalberto Carrasquilla destaca la importancia del encuentro al señalar que será "crucial" para las aspiraciones panameñas, dice que el equipo encara cada compromiso como una final y que el grupo es consciente de que no se puede "perder esta oportunidad".

"Cada uno de estos partidos es una final más. Pasó con El Salvador, ahora con Surinam. Es complicado, es mucho más que jugar al fútbol", precisó.

La Roja centroamericana se mantiene invicta en duelos ante selecciones caribeñas, con una victoria por 2-0 ante Guyana y un empate 0-0 frente a Surinam, ambos en el actual proceso rumbo al Mundial de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La selección de Surinam llega a Panamá tras empatar 1-1 en su compromiso ante Guatemala, gracias a un gol en los minutos finales de Virgil Misidjan, que le permitió rescatar un punto y mantenerse primera del grupo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Concacaf, esta será la visita número 14 de Surinam a territorio centroamericano en la historia de las clasificatorias mundialistas. Su balance es negativo: una victoria, dos empates y diez derrotas.

Panamá: Orlando Mosquera: Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, Jiovany Ramos, Fidel Escobar, Eric Davis; Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Edgar Joel Bárcena, José Luis Rodríguez; Cecilio Waterman. Entrenador: Thomas Christiansen.

Surinam: Etienne Vaessen; Ridgeciano Haps, Justin Lonwijk, Shaquille Pinas, Jay-Rot Grot; Kenteh Paal, Tjaronn Chery, Stefano Denswil, Djavan Anderson; Richonell Margaret y Sheraldo Becker. Entrenador: Stanley Menzo.

Hora: 20:00 local (01:00 GMT del miércoles).

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, ubicado al este de la capital panameña.