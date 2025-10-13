Paraguay considera la liberación de rehenes israelíes como "paso crucial hacia la paz"

La Cancillería paraguaya felicitó en la red X los esfuerzos diplomáticos liderados por el presidente estadounidense, Donald Trump, que permitieron que este lunes se firme en Egipto un acuerdo de paz entre Israel y Hamás que pondrá fin a dos años de guerra en Gaza.

"Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la estabilidad y la cooperación internacional para un futuro de reconciliación", resaltó el despacho de Exteriores de Paraguay, cuyo Gobierno es aliado de Israel.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se encuentra en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde asiste a la 'Cumbre de Paz' por invitación de Trump, informó este lunes el mandatario en la red social X.

Peña, quien viajó a Italia este sábado y se trasladó de imprevisto a Egipto, afirmó que la firma del acuerdo de paz para Gaza "es un día histórico" para "el mundo entero" y consideró que este hecho "marca un nuevo capítulo en el camino hacia la estabilidad y el entendimiento global".

El Ejército de Israel confirmó esta jornada que los últimos 13 rehenes vivos que mantenía Hamás en Gaza ya están en territorio israelí, que se suman a un grupo de otros siete rehenes que ya fueron liberados a primera hora de este lunes.

De este modo, se abrirá la fase de entrega de los cuerpos de los 28 que quedan muertos en el enclave palestino.

El acuerdo establece que Israel debe liberar este lunes a 1.968 prisioneros palestinos.