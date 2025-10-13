Paraguay enfrenta su segundo amistoso ante una Corea del Sur que quiere recuperarse

Este será el segundo amistoso de Paraguay, que viene de empatar el viernes por 2-2 ante Japón en un duelo donde a la Albirroja se le escapó la victoria en el cuarto minuto de reposición.

Paraguay y Corea del Sur se han enfrentado en cinco ocasiones solo en partidos amistosos internacionales, el último de ellos en 2022 con un empate por 2-2 en Seúl.

En el historial, los 'Guerreros Taeguk' registran dos victorias y tres empates ante Paraguay.

El técnico argentino Gustavo Alfaro, seleccionador paraguayo, dijo este lunes en una conferencia de prensa desde Seúl, donde está concentrada la Albirroja, que el partido ante Corea del Sur "va a ser muy desafiante, muy complejo y lindo de enfrentar".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El entrenador adelantó que realizará algunos cambios para el partido del martes al destacar que el desgaste físico que sufrieron varios jugadores en el partido ante Japón.

Esta será la oportunidad para que Alfaro siga probando el desempeño de sus pupilos, entre ellos, el arquero Orlando Gil, del San Lorenzo de Almagro argentino, o de los debutantes Diego León, del Manchester United inglés; y Lucas Romero, mediocampista del equipo paraguayo Recoleta.

Corea del Sur, que se clasificó en junio pasado a su undécima Copa del Mundo consecutiva, ha disputado amistosos contra Estados Unidos, al que venció por 2-0; y contra México, con el que selló un empate por 2-2.

La goleada que sufrió el equipo que comanda Hong Myung-bo ante Brasil el viernes dejó en entredicho su solidez defensiva, donde actuaron como zagueros titulares a Kim Min-Jae del Bayern Munich alemán, Lee Tae-Seok del Austria Viena, Cho Yu-Min del Sharjah emiratí, Kim Ju-Sung del Sanfrecce Hiroshima.

Hong Myung-bo cuenta en sus filas con Son Heung-min, líder indiscutible del equipo, que vive un gran momento con su pase al Los Ángeles FC, de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Corea del Sur: Cho Hyun-woo; Seol Young-woo, Cho Yu-min, Kim Min-jae, Kim Ju-sung, Lee T., Lee Kang-in, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung, Son Heung-min. Entrenador: Hong Myung-bo.

Paraguay: Roberto Fernández, Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Diego González, Antonio Sanabria. Entrenador: Gustavo Alfaro.