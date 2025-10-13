Roberto Martínez afirma que Vitinha es "el mejor centrocampista del mundo"

Preguntado en una rueda de prensa sobre unas declaraciones del seleccionador de España, Luis de la Fuente, en las que dijo que el barcelonista Pedri es el mejor en su posición, Martínez recordó las actuaciones de Vitinha en la "mejor liga de clubes".

"El míster Luis de la Fuente tiene razón al decir que los suyos son los mejores (...) Para mí, Vitinha es el mejor centrocampista del mundo", opinó Martínez.

Recordó que todas las estadísticas indican que el mejor centrocampista de la Liga de Campeones fue Vitinha, tanto en número de pases como en creación de oportunidades de gol.

Vitinha fue uno de los artífices del triunfo del PSG, entrenado por Luis Enrique, en la última edición de la Liga de Campeones, lo que le valió el tercer lugar en el Balón de Oro.

El centrocampista portugués es uno de los convocados por Martínez para el próximo partido de Portugal de clasificación para el Mundial 2026 que disputará este martes contra Hungría en Lisboa, donde podría garantizar ya su presencia en la máxima competición de selecciones.