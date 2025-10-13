Watkins, baja contra Letonia; Harry Kane se entrena

El jugador del Aston Villa, de 29 años, fue sustituido al descanso en la victoria por 3-0 frente a Gales el pasado jueves después de anotar el segundo gol de Inglaterra y chocar con el poste en una acción posterior.

Tras el encuentro, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó tras el encuentro que el atacante se encontraba "bien", aunque reconoció que la lesión era "muy dolorosa".

Por su parte, Jarrell Quansah, del Bayer Leverkusen, también ha abandonado la concentración como medida de precaución tras el amistoso ante los galeses, en el que fue suplente.

El conjunto inglés podría asegurar su clasificación matemática para el Mundial con una victoria en el Daugava Stadium.

