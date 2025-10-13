Fútbol Internacional

Watkins, baja contra Letonia; Harry Kane se entrena

Londres, 13 oct (EFE).- El delantero Ollie Watkins será baja en Inglaterra en el partido ante Letonia, clasificatorio para el Mundial de 2026, que se disputará este martes en Riga, debido a una lesión, mientras que el capitán Harry Kane, ausente en el último encuentro, se entrenó con normalidad y se espera que esté disponible para el choque.

13 de octubre de 2025 - 07:55
El jugador del Aston Villa, de 29 años, fue sustituido al descanso en la victoria por 3-0 frente a Gales el pasado jueves después de anotar el segundo gol de Inglaterra y chocar con el poste en una acción posterior.

Tras el encuentro, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, explicó tras el encuentro que el atacante se encontraba "bien", aunque reconoció que la lesión era "muy dolorosa".

Por su parte, Jarrell Quansah, del Bayer Leverkusen, también ha abandonado la concentración como medida de precaución tras el amistoso ante los galeses, en el que fue suplente.

El conjunto inglés podría asegurar su clasificación matemática para el Mundial con una victoria en el Daugava Stadium.

