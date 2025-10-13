Wilshere ficha como entrenador por el Luton Town

Wilshere, de 33 años, se retiró de forma prematura por las lesiones tras tocar la cima con el Arsenal y pasar después por Bournemouth, West Ham United y el Aarhus danés, donde colgó las botas. Este será su primer trabajo como entrenador, tras haber pasado por la cantera del Arsenal y ser asistente en el Norwich City.

El Luton Town es undécimo en League One, pese a que hace dos temporadas militaba en Premier League. El conjunto de las afueras de Londres subió a la Premier en 2023, pero desde entonces han sufrido dos descensos consecutivos y ahora luchan por no descolgarse también en la tercera categoría del fútbol inglés.

"Es un gran honor y un privilegio ser entrenador del Luton Town. Siento como si se cerrara un círculo. La primera vez que fui a Luton fue siendo un niño de ocho años y que este sea mi primer trabajo como entrenador podría decirse que ha sido el destino y que se cierra un círculo. La historia de este club me inspira, creado con fe, unidad y trabajo duro", dijo Wilshere.

"El club ha mostrado un carácter increíble dentro y fuera del campo en los últimos tiempo y para mí es un honor tomar la responsabilidad de liderar a este grupo en el futuro", añadió el que fuera 34 veces internacional con la selección inglesa.

