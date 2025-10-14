3-0. Retegui asegura la repesca para Italia y deja fuera del Mundial a Israel

En una tarde aciaga en Údine (norte), ciudad que acogió el duelo por la multitudinaria manifestación contra Israel que dejó una periodista herida tras disturbios de los violentos pro Palestina contra la policía italiana, Mateo Retegui se encargó de, al menos, dar a Italia una vida más, la de la repesca.

Eso sí, esta victoria mantiene también vivas las posibilidades italianas de acudir de manera directa al Mundial. Para ello necesita ganar tanto a Moldavia como a Noruega en la próxima ventana y esperar, al menos, un empate entre Estonia y Noruega. Si no sucede esto último, Italia tendrá que ganar a Moldavia y Noruega y acabar con la abultada diferencia de goles (+16 con Italia).

Sea como fuere, Italia tiene al menos esa oportunidad de ganarse una plaza en el Mundial en la repesca. Sufrió para conseguirla con un surrealista 4-5 en la ida ante Israel y con una victoria, esta última, no tan cómoda como puede indicar el marcador. Italia sigue con muchos problemas, incapaz de imponer su juego o ser sólida ante una selección que, sin ir más lejos, encajó 5 goles de Noruega hace apenas unos días.

Por suerte para los de Gennaro Gattuso, a Italia se le ocurrió apostar por Retegui en 2023 por su doble pasaporte. Y por suerte para los mismos, Retegui aceptó. El actual delantero del Al Qadisiya saudí, máximo goleador de la Serie A la pasada campaña y que ya marcó ante Estonia, se echó la carga ofensiva a la espalda ante la ausencia por lesión de su habitual acompañante, Moise Kean. Y con dos zarpazos se encargó de acabar con las opciones de Israel y dar a Italia algo de margen.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Primero desde los once metros. Provocó el penalti al borde del descanso y espantó los fantasmas de su reciente error ante Estonia. Fuerte y cruzado para apagar a Israel, que había tenido peligro a la contra en varias jugadas, aplacadas por un gran Donnarumma.

Y después, en el minuto 74, con una jugada que demostró su avidez. Su gran estado de forma. Robó en el pico del área zurdo. Con agresividad. Y si pensarlo, sin mirar a la portería, sacó un derechazo que acabó en la escuadra.

Un doblete que vale una repesca, que mantiene vivas las opciones, aunque improbables, de ir de manera directa al Mundial. Y que acabó con las posibilidades de un Israel ya eliminado, doblegado definitivamente con el tanto en el tiempo añadido de Gianluca Mancini, central del Roma goleador por vez primera con la 'Nazionale'.

. 3 - Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso (Spinazzola, m.85), Barella, Locatelli (Cristante, m.86), Tonali, Dimarco; Retegui y Raspadori (Francesco Pio Esposito, m.46).

. 0 - Israel: Glazer; Dasa (Mizrahi, m.89), Baltaxa, Blorian, Revivo; E. Peretz (Abu Fani, m.75), Gloukh, Khalaili (Turiel, m.72); Biton, Solomon (Shua, m.89); Baribo (Turgeman, m.72).

Goles: 1-0, m.45: Retegui (p); 2-0, m.74: Retegui; 3-0, m.93: Mancini

Árbitro: Clement Turpin (Francia). Mostró tarjeta amarilla a Tonali (m.88), Barella (m.94) por parte de Italia; y a Biton (m.42) por parte de Israel.

Incidencias: encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, disputado en el Blue Energy Stadium - Stadio Friuli de Údine (norte Italia). Se guardó un minuto de silencio antes del comienzo en memoria de tres carabineros fallecidos en una explosión de una casa en Verona (norte Italia) EFE