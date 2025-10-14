Al menos 10 mil personas protestan contra Israel en Údine antes del duelo ante Italia

Banderas gigantes de Palestina, mensajes contra la expulsión de Israel y cánticos contra la disputa del duelo ante Italia. La ciudad de Údine centró toda la atención de la tarde con su apoyo a Palestina.

La organización Comité para Palestina en Údine, convocante de la protesta, informó de la presencia de 15.000 manifestantes, mientras que las autoridades locales cifraron el seguimiento en 10.000.

Justo antes del choque, que comenzó con normalidad y entre silbidos hacia el himno israelí, se vivieron los momentos más tensos, con algunos manifestantes lanzando bengalas y objetos pesados contra las autoridades policiales presentes.

El choque, calificado de alto riesgo, provocó la presencia de un gran dispositivo de seguridad que blindó toda la ciudad, en la que los negocios, bares y diferentes centros abiertos al público cerraron en vista del peligro durante casi todo el día.

Los controles de acceso al recinto fueron muy estrictos y los aficionados fueron inspeccionados minuciosamente. El operativo contó con unidades caninas antiexplosivos y drones que sobrevolaron tanto el estadio como el centro de la ciudad.

La asistencia al estadio se vio totalmente afectada por la protesta convocada y tan solo 10.000 aficionados acudieron a un BluEnergy Stadium medio vacío. Algo que Gennaro Gattuso quiso poner en valor antes del duelo, en una intervención radiofónica a 'Radio Rai 1'.

"Para mí, los 10 000 que vendrán esta noche al estadio valen 30.000 o 40 000, son héroes. Venir aquí, someterse a controles, quedarse durante una hora y media sabiendo que durante meses se ha hablado de este partido imposible de jugar, en el que podía pasar cualquier cosa. Hay que felicitarles y esperamos poder darles una alegría esta noche", dijo.

"También siento un gran respeto por quienes se manifiestan. Espero que haya un gran civismo en la ciudad: cada uno puede decir lo que quiera con respeto y educación", añadió.

En lo deportivo, el partido ante Israel es fundamental para Italia, pues una victoria asegura al menos la repesca.

Además, la victoria mantiene vivo el sueño de ir directamente al Mundial, aunque para eso tendría que ganarlo todo (Israel, Moldavia y Noruega) y golear para superar la diferencia de goles de Noruega (+26) o ganarlo todo igualmente y esperar que los noruegos no ganen a Estonia.