Alan Pace: "No venimos a cambiar lo que es el Espanyol, sino a honrarlo"

Alan Pace, socio gerente de ALK Capital, matriz de Velocity Sport Partners (VSP), su brazo deportivo, compró el 99,65 del capital social total del club por 130 millones de euros. La operación se oficializó el pasado 9 de septiembre, después de solventar los trámites burocráticos.

El nuevo propietario del Espanyol ha insistido en que la operación va más allá de lo económico: "Esto no es sólo una transacción, es mucho más significativo. El fútbol es una fuerza poderosa y no por el dinero, sino por lo que significa para las personas. Conecta familias, comunidades y culturas".

Pace ha insistido en que "pocos clubes representan esto como el Espanyol". El dirigente ha recordado la "historia, corazón y esperanza" de la entidad. "No venimos a cambiar lo que es el Espanyol, venimos a honrarlo, fortalecerlo y ayudarlo a crecer. Creemos en la administración, no en el control", ha añadido.

Pese a su discurso inicial, el socio gerente de ALK ha avanzado que son "conscientes" de que convencerán a la afición "con acciones y no con palabras". Preguntado por cómo piensa hacer crecer al Espanyol, Pace ha indicado que para ello "no se necesita únicamente dinero" y ha destacado la mentalidad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Respecto a los objetivos del Espanyol en los próximos años, el dirigente ha sido claro: "Mis sueños son grandes. Quiero poner de acuerdo a todos en que es un gran club, con historia que significa mucho. Debemos mostrar que hay cosas aquí que no puedes tener en otras partes. Todos debemos tener mentalidad ganadora".

En una de las intervenciones se le ha recordado a Pace que, a su llegada, el exmáximo accionista, Chen Yansheng, aseguró que en tres años el club estaría en Liga de Campeones. "Era su deseo como el de todos, que el club esté en lo más alto. No sé si vamos a ganar o jugar la Liga de Campeones, pero la meta es jugar y ganar siempre. Queremos estar en Europa", ha respondido con una sonrisa.

Preguntado por la capacidad de inversión del club en los próximos mercados de fichajes, Pace ha señalado que es "un poco difícil" de calcular por las complejas reglas de LaLiga: "No lo sé exactamente. Debemos mirar qué podemos hacer, hay cosas en las que podemos ayudar de otras maneras".

De cara a la ventana de fichajes de enero, Pace ha explicado que el director deportivo, Fran Garagarza, y el entrenador, Manolo González, deben explicar qué necesitan. "Quizá el mes que viene empezamos a hablar, pero hay un buen equipo aquí", ha reflexionado. Mimar la cantera es otra de sus prioridades.

Ser vecino del Barcelona no inquieta al nuevo propietario. "El Barça ha crecido en su mayoría por personas de fuera, no por las de Barcelona. Los turistas no son necesariamente aficionados del Barça, quieren ver el mejor fútbol. Hay una oportunidad de que los turistas de la ciudad puedan conocernos", ha argumentado.

En cuanto a la estructura del Espanyol tras su llegada, Alan Pace será "presidente" y Mao Ye, vinculado a Rastar, antiguos máximos accionistas, mantendrá su puesto como consejero delegado del club. "Tendrán una voz que vamos a escuchar", ha apostillado. El director deportivo seguirá siendo también Fran Garagarza.