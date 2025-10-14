Fútbol Internacional

Arabia Saudí sella el billete para el Mundial pese a no pasar del empate en casa con Irak

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- La selección de Arabia Saudí disputará su séptima fase final, la tercera de manera consecutiva, de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al empatar 0-0 con Irak en la localidad saudí de Yeda.

Por EFE
14 de octubre de 2025 - 17:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2364

Una igualada que bastaba, al contrario que al equipo iraquí que necesitaba un triunfo para lograr el billete mundialista, a los del francés Hervé Renard para viajar el próximo verano a norteamérica.

No obstante, Arabia Saudí no dejó de buscar la portería rival en todo momento, aunque sin ningún acierto.

Una falta de pegada que no impidió a los saudíes, que en su debut en un Mundial, en el año 1994 y en Estados Unidos, alcanzaron los octavos de final, asegurar su presencia en la gran fiesta del fútbol mundial.

Torneo del que no se despidió todavía Irak que se jugará su acceso a la repesca internacional en una eliminatoria Emiratos Árabes Unidos.

