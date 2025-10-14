Arabia Saudí sella el billete para el Mundial pese a no pasar del empate en casa con Irak

Una igualada que bastaba, al contrario que al equipo iraquí que necesitaba un triunfo para lograr el billete mundialista, a los del francés Hervé Renard para viajar el próximo verano a norteamérica.
No obstante, Arabia Saudí no dejó de buscar la portería rival en todo momento, aunque sin ningún acierto.
Una falta de pegada que no impidió a los saudíes, que en su debut en un Mundial, en el año 1994 y en Estados Unidos, alcanzaron los octavos de final, asegurar su presencia en la gran fiesta del fútbol mundial.
Torneo del que no se despidió todavía Irak que se jugará su acceso a la repesca internacional en una eliminatoria Emiratos Árabes Unidos.
