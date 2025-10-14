Arabia Saudí sella el billete para el Mundial pese a no pasar del empate en casa con Irak

Redacción deportes, 14 oct (EFE).- La selección de Arabia Saudí disputará su séptima fase final, la tercera de manera consecutiva, de una Copa del Mundo de fútbol, tras certificar este martes su clasificación para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 al empatar 0-0 con Irak en la localidad saudí de Yeda.