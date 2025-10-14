Corral y Ovalle destacan en lista de la selección mexicana que jugará con Nueva Zelanda

Corral pasa por un excelente momento a sus 34 años; después de llevar al Pachuca al título del pasado torneo Clausura del fútbol mexicano, es la goleadora del Apertura.

Será una de las piezas de ataque más importantes del equipo del seleccionador español Pedro López, junto a la centrocampista Ovalle, la jugadora mexicana de más talento, recién cedida al Pride.

México se enfrentará con Nueva Zelanda el próximo 23 de octubre en la Ciudad de los Deportes de la capital y el 26 en Ciudad Juárez.

Después de quedar fuera del Mundial del 2023, las mexicanas comenzaron un trabajo de la mano de López, en busca de ser protagonistas en el Mundial de Brasil, dentro de dos años.

Ubicada en el puesto 29 del escalafón mundial, la selección mexicana cumplió una buena actuación el año pasado en la Copa Oro, en la que vencieron por 2-0 a la favorita Estados Unidos, pero en semifinales el equipo fue goleado 3-0 por Brasil.

Nueva Zelanda, trigésimo tercero del ránking mundial, fue eliminado en la fase de grupos del Mundial de hace dos años. Le ganó por 1-0 a Noruega, pero perdió por 0-1 con Filipinas y empató 0-0 con Suecia. Quedó tercero de su grupo, por peor diferencia de goles que las noruegas.

Los partidos de este mes serán los últimos antes de que México asuma las eliminatorias mundialistas, a partir del próximo mes de noviembre.

- Convocatoria de la selección femenina de México:

Porteras: Esthefanny Barreras (Pachuca), Celeste Espino (Guadalajara), Itzel Velasco (América).

Defensas: Kimberly Rodríguez (América), Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul), Kenti Robles (Pachuca), Reyna Reyes (Portland Thorns FC-USA), Greta Espinoza (Tigres UANL), Anika Rodríguez (Tigres UANL), Ana Mendoza (Pumas UNAM), Rebeca Bernal (Washington Spirit-USA).

Centrocampistas: Monserrat Saldívar (América), Jacqueline Ovalle (Orlando Pride--USA), Karla Nieto (Pachuca), Myra Delgadillo (Pachuca), Fátima Servín (Monterrey), Alexia Delgado (Tigres UANL), María Sánchez (Tigres UANL).

Delanteras: Kiana Palacios (América), Charlyn Corral (Pachuca), Alice Soto (Monterrey), Aaliyah Farmer (Tigres UANL), Diana Ordóñez (Tigres UANL).