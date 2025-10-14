Costa de Marfil y Senegal logran el billete para el Mundial

El conjunto marfileño, en el que actuó de inicio el delantero del Villarreal Nicolas Pepé, puso fin a una larga espera y volverá a disputar, doce años después, la fase final de una Copa del Mundo.

Una clasificación incomprensible sin el carácter del exjugador del Barcelona Franck Kessié, el indiscutible líder de los 'elefantes', que se encargó de abrir el marcador ante Kenia.

Kessié, que actualmente milita en el Al Ahli saudí, volvió a dar muestra a los siete minutos de su capacidad de llegada al área rival al convertir en el 1-0 un centro desde la derecha de Amad Diallo.

Precisamente fue el atacante del Manchester United el encargado de cerrar la victoria (3-0) marfileña con un gol a falta de seis minutos que certificó la presencia de Costa de Marfil en su cuarta fase final de una Copa del Mundo.

Las mismas que contabilizará el próximo verano en norteamérica la selección de Senegal, que logró la clasificación para su tercer Mundial consecutivo tras golear este martes por 4-0 a Mauritania.

Un triunfo en el que jugó un papel fundamental Sadio Mané, la gran estrella de los 'leones de Terenga', que encarriló la victoria y la clasificación del equipo senegalés con un doblete en los minutos finales del primer tiempo y los iniciales del segundo.