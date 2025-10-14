El Barça, a prolongar su gran momento en Roma

El arranque de temporada del equipo de Pere Romeu ha despejado todas las dudas sobre la corta plantilla del cuadro catalán y las dudas que podía generar en el subcampeón de la Champions.

De hecho, tras el 7-1 ante las muniquesas, las azulgranas golearon también al Atlético de Madrid (0-6) el fin de semana pasado, un rival que era entonces el único perseguidor del Barça en la Liga F pero del que ha conseguido distanciarse ya a siete puntos y, con ello, liderar la competición doméstica cómodamente tras solo siete jornadas.

Un partido en el que la nota negativa fue la lesión de la delantera centro Ewa Pajor, la referencia en la punta de ataque, indiscutible en el dibujo de Pere Romeu, que sufrió una lesión en la rodilla que le mantendrá de baja entre 4 y 6 semanas.

La polaca, que es la única azulgrana en la enfermería, no viajará a Roma. En su ausencia, Pere Romeu ha convocado a la centrocampista del filial Alba Caño.

Así, las azulgranas se enfrentarán a un viejo conocido también en calidad de líderes de la fase de liga de la competición europea, un puesto mucho más reñido dado que, tras una única jornada, son muchos los equipos empatados a puntos con el combinado catalán.

Los goles de margen son el sustento de las barcelonistas para ocupar esa primera posición, algo que volverán a buscar este miércoles en el Stadio Tre Fontane.

De hecho, pese a la sensible baja de la delantera polaca, Romeu sí cuenta con la que fue MVP de la primera jornada, una determinante Alexia Putellas, la reciente Balón de Oro, Aitana Bonmatí, o la 'pichichi' del equipo, Clàudia Pina.

El equipo romano, entrenado por Luca Rossettini, es líder invicto de la Serie A – tras solo dos jornadas-, aunque no empezó su camino en Europa de la mejor forma.

Las italianas, terceras en su competición doméstica la pasada campaña, se clasificaron en competición europea en las rondas previas, pero perdieron por 6-2 en el campo del Real Madrid en su debut europeo, encajando tres goles por parte, pese a llegar a empatar el partido en el ecuador del primer tiempo.

Los precedentes entre las ‘Giallorosse’ y las azulgranas son dos victorias para las últimas en la temporada 2022-2023 en cuartos de final: la primera, en tierras italianas, con un ajustado 0-1, y la vuelta, ya en el Spotify Camp Nou, con un holgado 5-1.

Así, las tres veces campeonas europeas –y actuales subcampeonas- se enfrentarán este miércoles a un equipo con muchos menos galones que ellas, pero que quiere enmendar su arranque en la competición europea y que este año buscará avanzar más allá de la fase de grupos de la que no pudo pasar el año pasado.

Con tal de conseguirlo, buscaran la mejor versión de una plantilla consolidada cuyos puntales son la polivalente Annalena Rieke en la primera línea, Manuela Giugliano y Giada Greggi en la medular y Emilie Haavi en la parcela ofensiva.

Además, las azulgranas se reencontrarán con la centrocampista cedida por el Barça el equipo italiano, Giulia Dragoni, una futbolista muy importante para el cuadro local.

AS Roma: Baldi; Guglielmo, Diemen, Heatley, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Pilgrim, Viens y Haavi.

Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Mapi León, Esmee Brugts; Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas; Graham Hansen, Paralluelo y Pina.