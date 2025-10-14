El Barça sufre la exigencia del calendario: siete lesiones musculares en dos meses

El último jugador en agrandar la lista de pacientes en la enfermería azulgrana ha sido el delantero Robert Lewandowski, que sufrió una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo derecho con la selección de Polonia.

Se trata de la segunda lesión muscular del '9' de Varsovia, de 37 años, que se perdió la primera jornada de LaLiga por unas molestias en el mismo músculo del muslo izquierdo que le diagnosticaron el día 8 de agosto.

Desde entonces, otros cinco jugadores, además del propio Lewandowski con su selección, han sufrido problemas musculares.

A principios de septiembre, el lateral Alejandro Balde estuvo casi un mes de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y, pocos días después, el centrocampista Frenkie de Jong regresó del primer parón por selecciones aquejado de una lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha que lo dejó una semana en el dique seco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El 22 de septiembre, el centrocampista Fermín López se dañó el psoas ilíaco izquierdo y se espera que esté disponible para medirse al Girona el próximo sábado, mientras que el delantero Raphael Dias 'Raphinha', ausente desde el día 26 del pasado mes por una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho, todavía sigue trabajando al margen del equipo.

La presencia del atacante brasileño en el clásico contra el Real Madrid del 26 de octubre es una incógnita al igual que la del mediapunta Dani Olmo, que el lunes regresó de la concentración con la selección española aquejado de una dolencia muscular en el sóleo de la pierna izquierda sin afectación conectiva.

Y es que los partidos de selecciones también han afectado a cuatro jugadores azulgranas. Tras el primer parón por partidos internacionales, Frenkie de Jong y Lamine Yamal, aquejado de molestias en el pubis, regresaron a Barcelona con un parte médico.

El delantero de Mataró se perdió cuatro partidos, regresó para jugar ante la Real y el París Saint-Germain y, tras el encuentro contra los franceses, recayó de sus molestias, lo que le obligó a perderse el encuentro liguero contra el Sevilla y los dos partidos de clasificación para el Mundial 2026 con España.

El joven delantero azulgrana ya se ha ejercitado esta semana al mismo ritmo que sus compañeros y se espera que esté disponible para disputar algunos minutos el próximo sábado ante el Girona.

En el segundo parón por partidos internacionales, que todavía no ha finalizado, se han lesionado dos jugadores -Olmo y Lewandowski-, mientras que el delantero Ferran Torres ha regresado a la capital catalana aquejado de una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda sin una lesión asociada. Todo apunta a que el futbolista valenciano estará disponible frente al Girona.

Las bajas del polaco y el egarense se suman a las ausencias ya conocidas de los porteros Joan García, cuyo regreso no se espera hasta noviembre tras ser intervenido de una rotura del menisco interno de la rodilla izquierda, y Marc André ter Stegen, ausente desde julio por sus problemas lumbares.

Completa la enfermería azulgrana el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi', que no volverá a jugar con el primer equipo hasta el primer trimestre del próximo año tras someterse el pasado 23 de septiembre a una operación para solventar una dolencia en el menisco interno de la pierna derecha.