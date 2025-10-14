El exjugador del Villarreal Rúben Semedo ficha por el AVS de Portugal

Semedo, de 31 años, ha firmado hasta junio de 2026 con el AVS, al que llega libre tras desvincularse del Al Markhiya de Catar, informó el club portugués en un comunicado.

El jugador regresa así a su país natal, donde destacó en el Sporting, el club en el que se formó, y pasó por equipos como el Oporto o el Rio Ave.

En su trayectoria también ha jugado en el Olympiacos griego y en clubes españoles como el Villarreal, el Huesca y el Reus.

Semedo abre en el AVS, actual colista de la Liga de Portugal, un nuevo capítulo de su carrera, plagada de problemas con la justicia.

Mientras jugaba en el Villarreal, estuvo cinco meses en prisión preventiva por haber secuestrado y agredido a un hombre en su casa en la localidad valenciana de Bétera, y acabó por eludir una pena de una década de cárcel tras haber sido condenado por un tribunal y acordar no volver a España durante ocho años.

Volvió a ser detenido en Atenas por una supuesta violación a una menor de 17 años en un caso en el que terminó siendo absuelto, y el año pasado fue detenido por la policía portuguesa por presunta violencia machista contra su pareja.