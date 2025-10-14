El presidente del Grupo Pachuca asegura que el Oviedo "no está para hablar del descenso"

"No quiero que se hable de descenso; este equipo es para estar fuera de descenso y ya lo formamos para que sea un equipo grande. Quiero hablar de clasificarse para competiciones europeas, no quiero hablar de estar fuera del descenso por diferencia de goles", explicó de forma tajante Martínez durante la comparecencia de este martes en el Carlos Tartiere, de Oviedo (norte de España).

Preguntado por el despido de Paunovic, que logró el ascenso a Primera División y deja al Real Oviedo fuera de los puestos de descenso tras sumar 6 puntos de 24 en las primeras ocho jornadas en la temporada actual en la máxima categoría del fútbol español, el dirigente mexicano afirmó que se trata de una decisión "absolutamente personal", que comunicó al presidente y al director general del Oviedo el miércoles a última hora.

"No me gusta despedir técnicos. Hemos tenido varios aquí en Oviedo y no descansaremos hasta encontrar el idóneo de acuerdo con nuestra filosofía. Ojalá lo consigamos. Nunca tomaré una decisión que vaya en contra de esta institución, el Real Oviedo es nuestra vida y lo defenderemos a muerte. Siempre le deberemos mucho a Paunovic", aclaró Martínez.

El regreso de Carrión ha generado mucha polémica en Oviedo debido a su salida a la UD Las Palmas en 2024, justo después de perder la final del 'playoff' de ascenso ante el Espanyol.

Para el dueño del club azul, "Carrión no mató a nadie, sólo se equivocó tomando esa decisión y ya lo ha reconocido".

"Es un profesional, tiene una gran relación con todo el grupo de trabajo del Real Oviedo y quiere a este club. Hay mucha gente que está en contra, pero también hay mucha gente que está contento de que haya vuelto. Siente el Real Oviedo como una familia y ha tenido la humildad de decir que se equivocó marchándose", resumió.

El dirigente mexicano también alabó la figura de Santi Cazorla al asegurar "que es intocable e inconcebible que se dude del capitán", en alusión a los comentarios surgidos en redes sociales tras el despido de Paunovic y que él mismo debió desmentir este lunes.

"Llevo 22 años de profesional y podéis preguntar a todos los presidentes, directores deportivos y entrenadores con los que estuve, que yo nunca he tenido que ver en las decisiones de club a la hora de prescindir de un entrenador. No puedo permitir que se ensucie mi imagen, porque siempre he intentado sumar en todos los sentidos", afirmó Cazorla en la víspera.

El Oviedo es decimoséptimo en la clasificación de LaLiga EA Sports (Primera División), con seis puntos -los mismos que el Girona, este sí en zona de descenso-, tras dos triunfos y seis derrotas en las ocho jornadas disputadas hasta el momento.