Fútbol Internacional

Frenkie de Jong renovará este miércoles su contrato con el Barcelona

Barcelona, 14 oct (EFE).- El centrocampista neerlandés Frenkie de Jong, de 28 años, renovará su compromiso con el FC Barcelona este miércoles, según ha comunicado la entidad azulgrana.

Por EFE
14 de octubre de 2025 - 05:30
A pesar de que no se ha anunciado oficialmente la duración del mismo, de Jong, cuyo compromiso finalizaba el próximo 30 de junio, firmará, según diferentes informaciones periodísticas, para las tres próximas temporadas, hasta junio de 2029.

Según 'Mundo Deportivo', la cláusula de rescisión quedará fijada en 500 millones de euros, cien más que la actual. El neerlandés se ha convertido con Hansi Flick en un fijo junto con Pedri González en el doble pivote y un jugador fundamental para los esquemas del alemán.

Y eso que el exjugador de Ajax vivió continuos problemas con las lesiones, en concreto en el tobillo derecho y durante la temporada 2023-24. Según datos de 'Transfermarkt', el neerlandés estuvo de baja un total de 261 días (46 partidos).

