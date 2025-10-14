Luca Zidane debuta con la selección de Argelia

Dos penas máximas que impidieron que Zidane, que milita en la Segunda División española en las filas del Granada, saldase con una inesperada derrota su estreno con la selección del país de sus abuelos.

Una derrota que acarició durante más de ochenta minutos el equipo argelino que, con el billete ya asegurado para el Mundial de 2026 desde el pasado jueves, salió mucho más relajado que su rival.

De hecho, Luca Zidane, que tras pasar por las categorías inferiores de la selección francesa, con las que llegó a coronarse campeón de Europa sub 17 en el año 2015, recibió el pasado mes de septiembre la autorización de la FIFA para jugar con Argelia, apenas pudo conservar durante seis minutos su portería a cero.

Una inoportuna pérdida de balón en la medular permitió a Uganda, que necesitaba la victoria para ser segunda de grupo y mantener vivo el sueño mundialista, para montar una fulgurante contra que Stephen Mukwala culminó (0-1) con un potente remate cruzado ante el que nada pudo Luca Zidane.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Igualmente 'vendido' se encontró el excancerbero del Rayo Vallecano y el Eibar, entre otros, a los 39 minutos en otro contraataque del conjunto visitante que, por suerte para Zidane y Argelia, el delantero ugandés Jude Ssemugabi no acertó a culminar cuanto todo parecía dispuesto para el 0-2.

Menos trabajo, por no decir ninguno, tuvo Luca Zidane en la segunda mitad, en la que el equipo magrebí dio la vuelta al tanteador con dos penaltis en los diez minutos finales, el segundo de ellos tras un durísimo encontronazo entre Amine Gouiri y el portero ugandés Salim Magoola, que tuvo que abandonar el campo en camilla.

Penas máximas que se encargó de transformar el delantero del Wolfsburgo alemán Mohamed Amoura y que otorgaron la victoria (2-1) a los del suizo Vladimir Petkovic, que deberá decidir si confía la portería en el Mundial a Alexis Guendouz, el habitual titular, o a Luca Zidane.