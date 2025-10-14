Messi anuncia la 'Copa Messi': un torneo en diciembre entre las mejores canteras del mundo

Miami (EE.UU.), 14 oct (EFE).- El argentino Lionel Messi anunció este martes que el próximo diciembre organizará en Miami la Copa Messi, un torneo que reunirá a ocho de las mejores canteras de fútbol en el mundo.