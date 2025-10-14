Nicolás Fernández: "En la MLS hay que estar los 90 minutos al cien por cien"

Al comparar el fútbol español con el estadounidense, Fernández consideró que el de LaLiga es "más pensado", en una rueda de prensa organizada por la MLS.

"Es diferente, en España es más táctico, es más pensado, los errores no sé si se pagan tanto. Aquí hay que estar los 90 minutos al 100, las segundas mitades son muy abiertas. En cualquier momento la puedes pasar mal como la puedes pasar bien", consideró.

Fernández ha tenido un excelente impacto en el New York City, con el que se prepara para disputar los 'playoffs' de la MLS. El club neoyorquino cierra su año con un partido contra los Seattle Sounders que podría darle el billete para la postemporada como cuarto clasificado en el Este.

"De cara a lo que viene, estamos preparados, somos competitivos. El primer objetivo ya lo cumplimos, que era 'playoffs'. El sábado trataremos de llegar lo más alto posible", afirmó al referirse al último partido de la temporada regular.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El período de adaptación fue muy rápido, me trataron desde el primer día, influyó mucho eso. Me llevó a sentirme muy cómodo con el club y la ciudad, eso fue fundamental para mantener mi cabeza concentrada", añadió.