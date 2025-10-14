Plaza Amador y Veraguas se aferran al liderato

El puesto de privilegio de Plaza Amador se mantuvo inalterado pese a la derrota por 2-0 ante Árabe Unido de Colón.

Los goles de Óscar Peñalba y Alessandro Canales dieron el triunfo al conjunto colonense, que es quinto en la Conferencia Este con 17 puntos. Los Leones placinos continúan al frente con 29.

También en el Este, Alianza venció por 2-1 a Tauro, que sigue en depresión.

Reyniel Perdomo y Alvin Mendoza señalaron la victoria de Alianza, que es segundo con 22 puntos. Rudy Yearwood descontó para Tauro, que siguen en el fondo de la clasificación con 13.

En la Conferencia Oeste, Veraguas United se quedó solo en la cma tras superar por 2-0 a Herrera con anotaciones de Isidoro Hinestroza y Ricardo Montenegro.

Veraguas suma ahora 18 puntos y Herrera es colista con 6.

Club Atlético Independiente (CAI) volvió al triunfo tras dos derrotas consecutivas, esta vez por 2-0 sobre Club Deportivo Universitario gracias a los tantos de Ángel Valverde y Yeison Ramírez.

CAI suma 10 puntos y es cuarto en el Oeste, mientras que el conjunto universitario es tercero con 17.

San Francisco y Atlético Nacional igualaron 2-2.

Leonel Triana y Darwin Pinzón marcaron para los franciscanos, que con mejor diferencia de goles ascienden al segundo lugar del Oeste con 17 puntos. Carlos Vásquez y José Rivera anotaron para el conjunto policial, que permanece en la quinta casilla con 8 unidades.

Umecit y Sporting San Miguelito igualaron hoy 3-3.

Sporting es cuarto de la Conferencia Este con 17 puntos y Umecit —tercero en la misma conferencia con 19.