Víctor Font asegura que las cuentas del Barça ocultan 80 millones de euros de pérdidas

En una entrevista concedida a 'El Matí de Catalunya Ràdio', el empresario catalán ha repasado la actualidad económica e institucional del club a cinco de días de la celebración de la asamblea general de socios compromisarios del próximo domingo.

La junta directiva espera que los socios compromisarios aprueben las cuentas del ejercicio económico 2024-25, que se cerraron con un resultado neto negativo después de impuestos de 17 millones de euros.

"Las cuentas que han sido presentadas este año, que vuelven a dar pérdidas por enésima vez, esconden 80 millones de euros más de pérdidas que se reformulan en las cuentas del año anterior. Y todo esto no se le ha explicado al socio", ha afirmado Font.

En este sentido, ha argumentado que, si bien todo el mundo puede "cometer equivocaciones", "la falta de transparencia y engaños" no tienen sentido, en alusión a la gestión de Laporta en este último mandato, que, según Font, acumula "más de 1.000 millones de pérdidas" que han sido atenuadas mediante la venta de patrimonio.

"Lo que hemos conseguido con estas palancas es que en lugar de 1.000 millones de pérdidas, el club acumule 230 millones de pérdidas. Y esta gestión deficiente provoca que hoy en día no podamos inscribir jugadores", ha añadido.

Por ello, ha señalado que le interesaría que las elecciones a la presidencia del club, previstas para el próximo año 2026, sean "cuanto antes" y se ha mostrado convencido de que seguro que se presentará "una candidatura transversal" con "una propuesta que ilusione" a los socios.