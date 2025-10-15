Agoumé: "Hace poco íbamos a descender y ahora nos ven en Europa"

Agoumé, que compareció ante los periodistas tras el entrenamiento que se desarrolló en la ciudad deportiva sevillista, declaró que "las semanas son siempre más lindas cuando se gana", por eso los jugadores han "trabajado con una sonrisa" desde el triunfo ante el Barcelona (4-1) antes del parón, pero recordó que "sólo ha sido una victoria y hay que seguir este camino".

El futbolista de origen camerunés, de 23 años, calificó como "un gran gesto del club" el haber comprado este verano la práctica totalidad de su pase, una muestra de que "siempre ha tenido mucha confianza" en él, y destacó que está "contento de seguir aquí y de que el Sevilla quiera que siga vistiendo esta camiseta".

El pivote galo, quien llegó en la temporada 2023-24 procedente del Inter de Milán italiano y que cumple su tercera campaña en el equipo hispalense, aseguró que "sólo quería seguir en el Sevilla" a pesar de haber "leído noticias este verano" sobre la existencia de ofertas para ficharlo, pese a lo cual "nunca" ha "hablado con ningún otro equipo".

Lucien Agoumé alabó al entrenador argentino Matías Almeyda, quien "ha cambiado la mentalidad" de un equipo "que merece mucho más" y que "llevaba dos años muy difíciles. Había jugadores que han recibido muchas críticas pero este año han mejorado su confianza" gracias al trabajo del cuerpo técnico.

El centrocampista recordó que desde su llegada a este club han pasado por la plantilla cuatro entrenadores -Quique Sánchez Flores, Xavi García Pimienta, Joaquín Caparrós y Matías Almeyda- y que "son todos diferentes" pero que cada uno le ha "enseñado algo".

"Matías Almeyda ha traído su carácter, experiencia y sus ganas de luchar en cada balón, en cada partido. Lo estamos haciendo bastante bien, pero podemos mejorar y es lo que intentemos todos los días", y añadió sobre su actual estado de forma que siempre intenta "jugar bien, aunque con los buenos resultados la calidad se ve más que si no se gana", argumentó.

Preguntado por sus aspiraciones a dar el paso a la selección absoluta francesa, después de pasar por todas las categorías inferiores, y la ilusión de estar en el Mundial 2026, dijo que lo que intentará es "jugar el mejor fútbol por el Sevilla" y que "lo demás" no lo gestiona él, "son valoraciones de otras personas", subrayó.