Alexander-Arnold se aleja del Mundial

La falta de continuidad en el club blanco, los problemas físicos, que le tendrán alejado de los terrenos de juego hasta mediados de noviembre, y la pérdida de confianza por parte de Thomas Tuchel lo han dejado en una situación incierta al no haber sido incluido en las dos últimas convocatorias, una por decisión técnica y la última por lesión, y previsiblemente, no será incluido en la lista de noviembre por los problemas físicos.

El lateral, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo durante los primeros minutos del debut europeo ante el Olympique de Marsella en septiembre, solo ha jugado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024 después de perderse varios partidos por lesión y quedarse en el banquillo en el amistoso contra Senegal en junio, momento de su última convocatoria.

El técnico alemán ya había cuestionado públicamente su rendimiento defensivo al afirmar que "si quiere tener el mismo impacto en la selección que tuvo en el Liverpool, equipo con el cual terminó contrato este verano y fichó por el Real Madrid, debe tomarse la parte defensiva muy, muy en serio".

"No hay dudas de que soy un gran fan de Trent, por su talento y por su personalidad, pero para esta convocatoria he optado por Reece (James) y Tino (Livramento). Es un gran jugador que siempre va a estar entre las opciones para venir. Sé que quería venir, lo que es muy importante. He optado por otros solo por competición", expresó a la prensa tras ser preguntado por su ausencia en la convocatoria de agosto.

El buen hacer de Reece James, con el que Tuchel coincidió en el Chelsea, y Djed Spence, Tino Livramento o incluso Curtis Jones, a quien llegó a colocar como lateral derecho dificultan aun más situación a ocho meses del Mundial.

Alexander-Arnold, que aunque terminó contrato con el Liverpool los 'Blancos' tuvieron que pagar 10 millones por el lateral para que llegara a tiempo para jugar el Mundial de Clubes, ha visto frenada por las lesiones cualquier intento de asentarse en el once de Xabi Alonso.

Debido a los contratiempos físicos, sumado a su competencia con Dani Carvajal, el inglés solo ha podido disputar 158 minutos en Liga, repartidos en cuatro partidos -dos como titular y dos como suplente- y cinco minutos en Liga de Campeones, momento en el que se lesionó.

A sus 27 años, Alexander-Arnold necesita no solo recuperar su mejor forma, sino reinventarse para demostrar que sigue siendo el jugador diferencial que un día deslumbró en el Liverpool, ya que de lo contrario, su etapa en el Madrid podría convertirse en un camino marcado por las dudas, las lesiones y las oportunidades perdidas como la ausencia en la cita mundialista.