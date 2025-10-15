'Aturem la venda del Barça' pide a Laporta que recompre el 100% de Barça Studios

La venta del 49% del área digital y audiovisual del club, la que luego pasó a denominarse Barça Vision y que finalmente fue absorbida por Barça Produccions sirvió para poder inscribir a Kounde, Raphinha y Lewandowski en el verano de 2022.

Inicialmente el club tasó este activo en 408 millones de euros (200 millones por el 49% vendido y 208 millones por el 51% restante que se quedó en propiedad), pero el mismo ha ido depreciando su valor año tras año, por la falta de solvencia de sus inversores, hasta los 178 millones actuales.

"En la asamblea de 2022, el presidente Laporta nos dijo que el club tenía un agujero de 500 millones y que había que vender ciertos activos para disponer de liquidez y hacer frente a la deuda, pero que sería a socios estratégicos de primer nivel mundial que nos ayudarían a multiplicar muy rápido los beneficios. Sin embargo, estos socios han aportado valor cero", ha recordado Ciria en una entrevista concedida a EFE.

Ciria a hecho una repaso de los "compañeros de viaje por necesidad económica" que ha tenido Barça Studios en esta aventura: "Uno se llama Vestigia, otro Nipa, que no sabemos ni donde son, otro ha sido el señor Roures, que nos tuvo que hacer un préstamo de 10 millones a través de Orpheus Media, para que pudiéramos inscribir a Kounde. Y el último ha sido Aramark, que es la empresa que tiene la concesión del catering y que ha entrado para que este activo no se devaluara aún más".

A todos estos casos, hay que añadir otras inversiones fallidas como las de Socios.com y Libero, y un cambio en el accionariado después de que el FC Barcelona haya recuperado un 2% de la propiedad (ahora tiene el 53%) tras devolverle a Jaume Roures los 10 millones de euros que invirtió hace tres años.

"Un negocio puede salir bien o mal, y este ha salido muy mal. Es un activo que ahora mismo no vale nada. Así que la junta debería ser valiente, recuperar el cien por cien de Barça Studios, hacer un plan de negocio desde cero e invertir en un equipo profesional de gente experta en el sector y que le aporte valor", añade el economista.

Para su compañero Ivan Cabeza, la ventaja con la que cuenta la actual junta es que el negocio que gestiona la estrategia digital "ahora mismo tiene un valor tan pequeño, que seguramente podría recuperarlo al cien por cien incluso poniendo menos dinero del que se ha ingresado por él".

"El Barça tiene 400 millones de fans en el mundo para ofrecerles contenido, producto, experiencia y transaccionar con ellos. Eso implica tener una estructura digital profesional de primer nivel que, según nuestros cálculos, debería estar facturando a día de hoy 40 millones de euros", ha añadido Cabeza.

Por eso, 'Aturem la venda del Barça' no descarta intentar que la recompra de Barça Studios se incluya en el orden del día de la asamblea de socios compromisarios de 2026.

Sin embargo, en la de este año, prevista para el próximo domingo, el grupo no ha logrado, a pesar de recoger 3.316 firmas de socios, que se incluya en el orden del día la revocación de la autorización para vender hasta el 49% de BLM, la filial que se encarga de las tienda, la venta online y a mayoristas y los productos bajo licencia de la entidad azulgrana.

Y es que para esta plataforma de socios, BLM, que el último ejercicio facturó 170 millones de euros, y la deficitaria Barça Produccions deben ser dos activos fundamentales para alcanzar los 1.300 millones de facturación que calculan que necesitará el club para hacer frente a la deuda que dejará el Spotify Camp Nou.

"La financiación del nuevo estadio, en principio, tenía que ascender a unos 900 millones de euros, pero con los retrasos que está sufriendo, la obra se va encarecer, como mínimo, un 25%. Así que el club tendrá que devolver entre 1.200 y 1.400 millones de euros en los próximos 25 o 30 años", apunta Ivan Cabeza.

El FC Barcelona estima que la explotación del Spotify Camp Nou le reportará unos 350 millones anuales, pero gran parte de su facturación irá destinada a enjugar la deuda con Goldman Sachs, lo que condiciona el aumento de los ingresos en esta partida.

"El Spotify Camp Nou por sí solo no nos va a permitir hacer frente a nuestras obligaciones financieras y seguir siendo competitivos. Por tanto, o nuestras áreas estratégicas multiplican sus ingresos o solo con el estadio no llegamos", advierte Marc Ciria.

El club tampoco puede contar con un crecimiento exponencial de los ingresos por derechos de televisión, ya que en 2022 vendió el 25% de sus derechos televisivos de LaLiga a Sixth Street, por 25 años, a razón de unos 41 millones anuales.

Por tanto, que la entidad catalana no acabe en un fondo de inversión pasa, según Ciria, por "crear un plan de negocio de cero" que permita a Barça Produccions empezar a generar ingresos y "proteger la joya de la corona" que es BLM y que no puede venderse bajo ningún concepto.

"BLM tiene un proyecto de negocio de 400 millones de euros. Eso son 200 millones de ingresos para el club, entre royalties y beneficios. Ningún patrocinador actual nos va a dejar 200 millones anuales. Junto con el negocio digital, deben ser los dos activos estratégicos del club para lograr sanearse en los próximos años", sentencia Ciria.