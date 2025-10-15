Colombia empata contra rocosa Canadá

Con el extremo Luis Díaz como inicialista en Colombia, y la presencia de James Rodríguez en el segundo tiempo, los cafeteros continúan su proceso de preparación para regresar a una Copa del Mundo tras su ausencia en Qatar 2022.

En el estadio Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, el equipo del entrenador argentino Néstor Lorenzo distó de la goleada 4-0 en el partido pasado ante México y de las victorias de la última ventana del premundial ante Bolivia (3-0) y Venezuela (6-3).

Colombia apunta a hacer una buena actuación en los amistosos previos al Mundial para acercarse a los primeros nueve puestos del escalafón de la FIFA, que aseguran ser cabeza de grupo en el torneo junto a los organizadores, Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque sin hacer grandes movimientos, Lorenzo pone a prueba algunas de sus fichas para el Mundial, especialmente ante la ausencia en la convocatoria de Jhon Arias, a quien prefirió darle tiempo para que se adapte al Wolverhampton de Inglaterra.

Sin el volante, que cumple el rol de articulador entre los mediocampistas de primera línea y el ataque, el DT ubicó de inicio al “10” Juan Fernando Quintero y a Jaminton Campaz, de un perfil similar en sus movimientos.

Pero ante la falta de claridad en el primer tiempo, en parte por el poco tiempo efectivo de juego, para la segunda parte Lorenzo le dio ingreso a James Rodríguez para hacer pareja con Quintero.

Como pocos seleccionadores en el mundo, Lorenzo se dio el lujo de unir por algunos minutos a dos enganches dueños de zurdas mágicas. Sin embargo, el juego físico y por momentos agresivo de los canadienses no dejó desplegar el estilo asociado que caracteriza a Colombia, que sufrió 18 faltas.

Este partido fue la gran oportunidad para asegurar su boleto al Mundial del lateral derecho Andrés Román, el volante Juan Camilo Portilla y el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández, goleador con el Betis en el fútbol español.

Sin embargo, ninguno hizo una actuación que haga pensar más de la cuenta a Lorenzo. Tampoco fue el día de Luis Díaz, que en la única opción que tuvo, tras una combinación con Hernández, erró un gol. Para Norteamérica 2026, Colombia tiene el reto de superar su mejor desempeño en un Mundial, los cuartos de final en Brasil 2014. AFP