Dani Luna, del Huesca: "Como visitantes nos está costando"

"Como visitantes nos está costando un poco más. Tenemos muchas ganas, queremos dar un paso adelante como visitantes. Tenemos que trabajar fuerte para mejorar esos pequeños detalles que nos cuestan un partido", ha afirmado Luna sobre el partido de la décima jornada de LaLiga Hypermotion en Anoeta.

Luna ha agradecido el apoyo que les está dando la afición y el sábado serán más de trescientos seguidores azulgranas los que estarán en las gradas. "El apoyo de la afición nos da un plus. Es muy importante para nosotros. Ya lo hemos vivido en El Alcoraz y eso es vital para nosotros".

Sobre la marcha del equipo, el de Cali ha apuntado que está "creciendo y van mejorando" tanto en los partidos como durante el trabajo de la semana. "Tenemos un gran grupo y un gran entrenador".

Luna ha reconocido que tienen una buena línea defensiva aunque algunos "pequeños detalles nos han costado goles y derrotas pero pienso que defensivamente somos un gruipo muy fuerte y donde creo que tenemos más margen es ofensivamente".

Al entrenador, Sergi Guilló, le ha agradecido la confianza que está depositando en él, al igual que sus compañeros, y espera responder con su trabajo. También ha afirmado que tiene "todavía mucho que mejorar, tanto yo como el equipo. En el día a día, en los entrenamientos, cada vez me encuentro mejor y vamos a ir creciendo todos, paso a paso".