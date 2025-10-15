Diaby, Febas y Affengruber se suman al grupo de capitanes del Elche, que tendrá seis

Elche (Alicante), 15 oct (EFE).- Los futbolistas del Elche Bambo Diaby, Aleix Febas y David Affengruber, se unen esta temporada al grupo de capitanes del equipo ilicitano, del que también forman parte Pedro Bigas, Matías Diruto y Josan Ferrández, según informó el club ilicitano a través de sus redes sociales.