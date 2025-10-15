El entrenador del Real Madrid femenino califica de "gran partido" su duelo contra el PSG

"Se enfrentan dos muy buenos equipos y este formato te da para ver este tipo de rivalidades", comentó Quesada, quien resaltó este miércoles la ilusión con la que sus jugadoras encaran el encuentro tras haber ganado el primero ante el Roma por 6-2.

Explicó que el PSG "es un equipo que está construcción y ha ido variando en sus sistemas de juego", que tiene diversas opciones, pero advirtió de que el Real Madrid, que tiene a la colombiana Linda Caicedo como una de sus puntales, tiene que seguir en su línea, progresando en la idea de conjunto que quiere ser: "Intenso, agresivo y vertical".

Quesada, que indicó que cuando sus futbolistas juegan contra grandes rivales tratan de ser ellas mismas, afirmó que han ido trabajando "bien desde el principio de la pretemporada y ahora se están viendo los resultados" y añadió que sus pupilas forman "un grupo fantástico, de gran calidad y a la vez responsabilizadas".

"El equipo está creciendo cada vez más independientemente de los resultados. Se lo merecen por cómo están luchando. Mañana tenemos un gran rival y un buen escenario para darle continuidad a nuestra idea y nuestra creencia”, añadió el técnico, quien, cuestionado por la exmadridista Olga Carmona -ahora en las filas del PSG-, señaló que "ha hecho historia" en el club y en la selección española.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La defensa francesa Maelle Lakrar afirmó ante los medios que conoce muy bien al PSG, un equipo fuerte físicamente y con calidad. "Tiene muchas buenas jugadoras y será un partido muy difícil pero muy bueno para jugarlo. Yo jugué con el Olympique de Marsella muchas veces contra el PSG pero no cambia nada mi manera de ver el partido. Voy a jugar como lo hago siempre”, dijo.

La internacional francesa indicó que es importante la labor defensiva de todo el equipo, "desde la delantera hasta la portera", y que "la clave de los partidos es no encajar goles", por lo que consideró que si siguen así podrán ganar muchos encuentros. "Confío en el equipo, lo hemos hecho bien durante los últimos partidos", agregó.