El Leganés jugará de verde ante el Málaga por el Día Mundial de la Salud Mental

Madrid, 14 oct (EFE).- El Leganés jugará este domingo a las 14:00 horas su encuentro de LALIGA Hypermotion, ante el Málaga en el estadio de Butarque, con su tercera equipación pese a ejercer como local a fin de dar visibilidad al Día de la Salud Mental, que se celebró el pasado día 10 de octubre.

Por EFE
15 de octubre de 2025 - 09:35
La elástica representa el compromiso del club con esta causa, pues incluye una referencia al Hospital Universitario José Germain de la ciudad y el 10% de los beneficios obtenidos por la venta de esta van destinados a la Fundación Manantial, organización con la que lleva colaborando desde la pasada campaña.

Asimismo, la entidad ha anunciado jugadores posarán antes del inicio del encuentro con una pancarta con el lema "Juntos por la salud mental" y que el jueves a las 14:00 varios futbolistas de las primeras plantillas masculina y femenina y el vicepresidente llevarán a cabo una visita al centro de salud mental infanto-juvenil de Leganés.