El Metropolitano será el centro de actividades de los Miami Dolphins en Madrid

Entre el 12 y el 15 de noviembre, según anunció el club español, la franquicia de Florida “entrenará a puerta cerrada” en el estadio rojiblanco.
“El Riyadh Air Metropolitano se adaptará a las necesidades y dimensiones del terreno de juego de fútbol americano, modificando sus líneas del campo, postes de anotación y espacios interiores para acoger vestuarios, gimnasio y el centro de prensa”, concretó el Atlético de Madrid.
Los citados entrenamientos de los Miami Dolphins coinciden con el parón de la competición de LaLiga de fútbol española por los compromisos de selecciones nacionales.
El siguiente partido del Atlético de Madrid en su estadio tras la estancia del conjunto de fútbol americano en su campo será el 26 de noviembre contra el Inter de Milán, en la quinta jornada de la Liga de Campeones.
