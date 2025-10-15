El Tottenham repesca a Paratici tras su suspensión por la FIFA

El italiano recibió una sanción de treinta meses por parte de la FIFA cuando el Juventus, el club en el que trabajó antes del Tottenham, fue declarado culpable de falsear sus cuentas y perdió diez puntos en la Serie A en mayo de 2023.

Paratici, que fue contratado por el Tottenham en 2021, renunció a su trabajo en 2023 después de que la apelación a la sanción de treinta meses no llegara a buen puerto en la justicia italiana. El directivo, sin embargo, consiguió el mes pasado que un juez le eximiera de tener que cumplir una pena de 18 meses de prisión.

"Estoy encantado de volver al club que amo. He estado trabajando como consultor con Johan Lange (director deportivo), Vinai Venkatesham (presidente ejecutivo) y Thomas Frank (entrenador) y ahora tengo muchas ganas de volver a Londres e incorporarme al club a tiempo completo. Estoy convencido de que trabajando al lado de Johan podemos crear un futuro especial para el club y para nuestros aficionados", aseguró Paratici.

El Tottenham ganó la temporada pasada la Europa League, su primer título en 17 años, y este año marcha tercero en la Premier League a dos puntos del líder. Además, en la Champions League los de Thomas Frank han ganado al Villarreal y empatado a domicilio con el Bodo/Glimt.

