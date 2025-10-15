Graham Potter se ofrece a la selección sueca

La Federación sueca tomó la decisión de echar a Tomasson después de que la selección sea última de su grupo en el clasificatorio al Mundial de 2026, con un punto en cuatro jornadas. La derrota por 0-1 contra Kosovo fue la gota que colmó el vaso.

"Estoy abierto a todo, a todo en lo que sienta que puedo ayudar. Sería una gran oportunidad para mí, por supuesto", dijo Potter al medio sueco Fotbollskanalen.

Potter tiene pasado en Suecia, donde dirigió al Östersund entre 2011 y 2018, ganando una copa sueca y clasificándose a la Europa League. De ahí dio el salto al fútbol británico, dirigiendo al Swansea City, Brighton & Hove Albion, Chelsea y West Ham.

"Estoy en una posición en la que el siguiente trabajo que coja tiene que ser algo en lo que realmente crea. He tenido mucha suerte de tener la carrera que he tenido, lo que quiere decir que estoy en una buena posición financiera. No estoy en el punto de que lo económico sea una razón o no para coger un trabajo. Mi motivación está en donde crea que puedo ayudar y si me apetece ese proyecto. Si siento que podemos conseguir algo juntos, eso es lo más importante", subrayó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Suecia, que aún tiene jornadas por delante para remediar este desastroso inicio de clasificación, quedarse fuera del Mundial sería un desastre porque cuenta con una generación con futbolistas como Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Lucas Bergvall y Anthony Elanga.