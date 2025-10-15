La Conmebol dará premio de 24 millones de dólares al campeón de la Copa Libertadores

Asunción, 15 oct (EFE).- La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este miércoles que el premio para el próximo campeón de la Copa Libertadores de América será de 24 millones de dólares, un millón más que en 2024, y será "el más alto concedido por un solo partido en el fútbol internacional".