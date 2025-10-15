Pellegrini cederá a Marcelino el testigo como entrenador con más partidos en el Villarreal

Y es que tras igualar al técnico chileno en la jornada anterior, Marcelino alcanzará los 260 partidos oficiales en el Villarreal, superando así el registro de Pellegrini, quien dirigió al equipo castellonense entre el año 2004 y 2009.
En los registros de ambos técnicos con el Villarreal, Marcelino suma más victorias que Pellegrini en el banquillo amarillo, ya que el técnico chileno logró 123 victorias por las 128 que suma el técnico asturiano.
En el capítulo de empates, Pellegrini suma 72 empates por los 66 de su rival; mientras que en el capítulo de derrotas, Marcelino sufrió 65 derrotas por la 64 que suma el actual técnico del Real Betis.