Pellegrini cederá a Marcelino el testigo como entrenador con más partidos en el Villarreal

Vila-real (Castellón), 15 oct (EFE).- Marcelino García Toral se convertirá este sábado en el técnico con más partidos oficiales de la historia del Villarreal, al alcanzar los 260 encuentros oficiales, un logro que curiosamente logrará con Manuel Pellegrini, técnico al que supera en este registro, en el banquillo rival como testigo, al enfrentarse Villarreal y Real Betis este próximo sábado en La Cerámica.