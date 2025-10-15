Rafael Louzán: "El partido en Estados Unidos es un premio para los aficionados"

"Es un premio a esos aficionados que están detrás de la pantalla, también en Asia o América, que están pagando una cantidad por ver todos los partidos de LaLiga española, es un gesto para ellos", añadió Louzán este miércoles en el evento World Football Summit (WFS) 2025, celebrado en Madrid.

"Es bueno para el fútbol y le da una promoción a la liga española en el mundo, lo va a hacer también Italia con la Serie A en Australia. Que lo haga la mejor liga en el mundo es una buena intención", apuntó.

Acerca de la selección española, que venció este martes por 4-0 a Bulgaria, señaló que "España está contenta con cómo está funcionando esa selección, con el gran maestro y persona que es Luis de la Fuente, que sabe conciliar y sacar el máximo a cada uno de los jugadores". "Espero también la pronta recuperación de los tocados", añadió.

En relación al periodo de estabilidad que vive la RFEF, apuntó que si las cosas van bien en lo deportivo, "el resto viene rodado", y que lo único que han tratado en estos diez meses es "que haya diálogo permanente y mucha paz".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El fútbol tiene cosas como la pasión, discusiones, y yo intento bajar el balón a la tierra y buscar el consenso necesario. Todo eso nos permite estar en un momento de mucha tranquilidad", continuó.

"Hemos creado un equipo igualitario, coincidente, no al azar de que tengo que ser mitad hombre y mitad mujeres. Todos tienen una capacidad extraordinaria y así vamos a seguir trabajando", subrayó.

Sobre la expansión y mejora de la imagen de España y su fútbol, explicó: "Las selecciones son nuestro buque insignia, pero otras competiciones nos están dando otra dimensión, como la Supercopa de Arabia, o la Supercopa femenina".

Louzán añadió que la Supercopa de España dejó "51 millones de ingresos" para el fútbol español y 26 millones para el fútbol no profesional y que están buscando mejorar "la alianza con Arabia Saudí".