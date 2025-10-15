San Bartolomé de las Abiertas (Toledo) traslada su pésame por el fallecimiento de Espinosa

El Ayuntamiento ha publicado un mensaje en sus redes sociales tras conocer "la triste noticia" del fallecimiento del defensa toledano y ha enviado "un sincero pésame a todos los suyos".

Espinosa colgó las botas después de disputar 220 partidos en la primera división española y vestir las camisetas del Real Sporting de Gijón, el Castilla y el Celta de Vigo. Como jugador defendió la camiseta rojiblanca durante seis temporadas en la década de los años 80, entre 1982 y 1988, acumulando un total de 206 partidos oficiales en el club gijonés.

Llegó al Sporting procedente del Real Madrid, club en el que se formó y con el que disputó una histórica final de Copa del Rey con el segundo equipo blanco, el Castilla -frente al primero-, superando, entre otros rivales en el camino a la final, al conjunto rojiblanco -en semifinales-, en el que posteriormente militó.

Con el Castilla jugó la extinta Recopa de Europa -ante el West Ham londinense- y llegó a debutar con el primer equipo del Real Madrid, antes de fichar por el Sporting de mano del yugoslavo Vujadin Boskov, ex técnico de los merengues, cuando éste se convirtió en entrenador del club gijonés.

Tras su prolongado paso por Gijón, donde fue un futbolista importante en Primera División -su marcaje a Diego Armando Maradona, de aquella en el Barcelona, fue uno de los más secantes que sufrió el astro argentino-. En el Sporting sumó dos participaciones a nivel continental en la Copa de la UEFA, antes de fichar por el Celta de Vigo, donde puso fin a su carrera deportiva, tras tres campañas en el cuadro gallego; y antes de afincarse de nuevo en la capital de la Costa Verde.