Simeone, a la espera de 9 internacionales

El italiano Giacomo Raspadori, los españoles Robin Le Normand, Álex Baena, Marcos Llorente y Pablo Barrios y los argentinos Nahuel Molina, Nico González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez son los nueve jugadores aún por reintegrarse al trabajo tras los compromisos con sus respectivas selecciones nacionales.

Ya trabajaron este miércoles en Majadahonda tanto Jan Oblak y Alexander Sorloth, ambos con el grupo, como David Hancko, aunque el central eslovaco dedicó la sesión a aspectos regenerativos tras el encuentro disputado con su selección.

Sin Johnny Cardoso, por un golpe sufrido en el mismo tobillo del esguince del que ya ultimaba su recuperación, el resto de jugadores se ejercitaron a las órdenes de Simeone para el choque contra Osasuna en el Metropolitano, en la novena jornada de LaLiga. El Atlético está a ocho puntos de distancia de la primera posición.