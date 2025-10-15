Sindicato futbolistas exige a LaLiga transparencia y respeto sobre partido fuera de España

El sindicato recordó en un comunicado que hace meses solicitó formalmente información al respecto y confirmó que tanto LaLiga como los dos clubes rechazaron asistir a una reunión, a la que los citó en la tarde de ayer, con una representación de capitanes de Primera división para abordarlo.

El sindicato de futbolistas aseguró que trasladar un partido de Liga a Estados Unidos haría imposible el cumplimiento del Convenio Colectivo y anunció que está en conversaciones con eurodiputados y grupos parlamentarios españoles para que soliciten al Gobierno que aplique el Modelo Europeo del Deporte, documento que en su artículo 44 pide literalmente a los órganos de gobierno del deporte que impidan que se jueguen partidos de competiciones internas en el extranjero.

En relación a la reunión a la que AFE convocó con una semana de antelación al presidente de LaLiga, Javier Tebas, al Villarreal y al Barcelona para la tarde de ayer, el sindicato indicó que, pese a que ofreció todas las posibilidades para participar, presencial o telemáticamente, e "insistió en el carácter prioritario del encuentro por respeto a los futbolistas, tanto LaLiga como los dos clubes "rechazaron asistir, simultáneamente, por problemas de agenda".

"Su alternativa sería una reunión después de que comience la preventa y venta de entradas del partido —según anunciaron, prevista para el 21 y 22 de octubre, respectivamente— y en días de la semana en los que, por la configuración del calendario, los futbolistas no tendrían ninguna posibilidad de participar", lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sindicato insistió en que no ha recibido ninguna información relacionada con el partido y negó haber cerrado con LaLiga en 2018 cualquier acuerdo para celebrar un encuentro fuera de España, frente a lo manifestado recientemente por el presidente de la competición.

"Desconocemos los intereses de la patronal para oficializar un partido —tal y como precipitó el pasado 8 de octubre— cuando tan sólo un día antes aseguró a AFE que la aprobación de UEFA no suponía la autorización definitiva para la celebración de un encuentro que no cuenta con la aprobación de los futbolistas", añadió.

La Asociación de Futbolistas insistió en que con el respaldo de los 20 capitanes de Primera "ha pedido insistentemente" todos los detalles del proyecto "para analizarlo y trasladar las necesidades del colectivo y conformar, si fuera necesario, una mesa de negociación teniendo en cuenta que el Convenio Colectivo actual, negociado entre AFE y LALIGA, establece las condiciones laborales para los futbolistas dentro del marco nacional".

"Trasladar un partido del Campeonato Nacional de Liga de Primera División de España a Estados Unidos haría imposible su cumplimiento teniendo en cuenta que, en su artículo 8, 'el futbolista queda obligado a realizar las concentraciones que establezca el Club/SAD, siempre que no excedan de las 36 horas inmediatamente anteriores a la de comienzo del partido, cuando se juegue en campo propio. Si se jugase en campo ajeno, la concentración no excederá de 72 horas (incluido el tiempo de desplazamiento), tomándose igualmente de referencia la del comienzo del partido", destacó.

El sindicato indicó que ha estado en permanente contacto con distintos europarlamentarios tras la preocupación expresada por estos a la UEFA por iniciativas como las de las ligas de España e Italia para trasladar partidos fuera del territorio europeo y recordó el informe aprobado el pasado día 7 por el Parlamento Europeo, sobre el papel de la política de la Unión Europea en la configuración del Modelo Europeo del Deporte (MEDE), que pide (art. 44), a los órganos de gobierno del deporte que "impidan que se jueguen partidos de competiciones internas en el extranjero".

El sindicato señaló que mantiene continuas conversaciones con los eurodiputados y grupos parlamentarios en España, quienes están trabajando para solicitar al Gobierno que aplique el Modelo Europeo del Deporte", informe que el presidente de LaLiga "avaló el pasado 13 de mayo en el Congreso de los Diputados cuando, en el marco de la creación del Estatuto del Deportista, aseguró que 'cuando alguien quiere hacer cambios importantes que pueden poner en riesgo el fútbol profesional, es importante que sea lo más transparente y claro posible'".

"En base a sus propias palabras, pedimos a LaLiga coherencia en su discurso, respeto a los jugadores y que aplique idénticos argumentos de transparencia para todos los proyectos que pretenden transformar la planificación actual del fútbol", concluyó.