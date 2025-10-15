Tuchel se toma con humor los cánticos en su contra: "Es humor británico"

La crítica del técnico alemán ocurrió después de la victoria contra Gales por 3-0 en un amistoso la semana pasada y en el cual una mayoría de aficionados abandonó Wembley con muchos minutos por delante.
Esto instó a Tuchel a tachar de "silenciosos" a sus aficionados, ante lo que los ingleses respondieron este martes en el duelo contra Letonia en el que certificaron su clasificación al próximo Mundial.
"Thomas Tuchel, cantaremos cuando queramos" y "Thomas Tuchel, ¿somos lo suficientemente ruidosos para ti?", fueron algunos de los cánticos de los ingleses desplazados a Riga.
"Me han criticado en la primera parte y está bien. Me lo tomo con humor, con buen humor, lo acepto", dijo el alemán en la rueda de prensa posterior a la victoria por 0-5 contra los letones.
"Tenían una razón para ello por mis últimos comentarios, así que lo acepto. De hecho me ha parecido bastante creativo. Me ha hecho gracia y así debería ser. Es humor británico y puedo aceptarlo. No hay problema", agregó Tuchel.