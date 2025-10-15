Un golpe en el tobillo ralentiza el regreso de Cardoso

El martes ya empezó a entrenarse con el grupo, un mes después de su lesión, pero un percance entonces lo obligó a ser precavido, con lo que este miércoles trabajó al margen, sin saltar al césped en el entrenamiento matutino en el Centro Deportivo de Majadahonda, mientras apura del todo su puesta a punto.

Cardoso, por tanto, es duda para el encuentro contra Osasuna, después de haberse perdido los últimos seis choques de su equipo, con las victorias ante el Rayo Vallecano, el Real Madrid y el Eintracht, los empates contra el Celta y el Mallorca y la derrota frente al Liverpool en Anfield.

El duelo en Inglaterra fue el primero que se perdió el medio centro estadounidense, a causa de un esguince de tobillo sufrido en la sesión del pasado 15 de septiembre, dos días antes del citado partido con el Liverpool.

Aparte de Cardoso, Diego Simeone solo tiene la baja de Clement Lenglet, por sanción, para el encuentro ante Osasuna, una vez que ya dispone de Thiago Almada, restablecido de una dolencia muscular que lo apartó de los últimos siete choques, y José María Giménez, que no juega en competición oficial desde el 20 de junio.

