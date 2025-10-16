Ángel Correa vs Fernando Gago en el duelo Tigres UANL-Necaxa que abre la jornada en México

Con seis victorias, cinco empates, una derrota y 23 puntos, el cuadro del también argentino Guido Pizarro sale como favorito este viernes ante el Necaxa de Gago, penúltimo de la tabla de posiciones, con la segunda ofensiva más pobre y la cuarta defensa más vulnerable.

Correa, su compatriota Juan Brunetta y el mexicano Ozziel Herrera son los mejores anotadores de Tigres, que tiene de vuelta al delantero francés Andre Pierre Gignac, recuperado de una lesión, y cuenta con otras valiosas piezas de ataque como el centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán y el goleador argentino Nicolás Ibáñez.

Si cumple los pronósticos y suma tres unidades, Tigres subirá al tercer lugar, a dos puntos del líder Toluca, aunque será devuelto al quinto escaño si Monterrey y Cruz Azul ganan sus partidos sabatinos.

Cruz Azul recibirá al América en el encuentro más esperado del fin de semana, que pondrá frente a frente a dos cuadros con una enconada rivalidad.

Consecuencia de errores del guardameta colombiano Kevin Mier, los Azules fueron eliminados por América en los dos últimos torneos, después de lo cual son muchas las expectativas por el nuevo duelo.

América va segundo de la clasificación con 27 puntos, dos encima de los celestes. Las Águilas han anotado cuatro goles más y recibido cuatro menos que 'La Máquina', pero las estadísticas contarán poco en el derbi capitalino que suele jugarse con mucho empeño por ambos cuadros.

Antes de ese encuentro, el de cierre de la jornada, los Rayados del español Sergio Ramos, terceros de la tabla, recibirán a los Pumas UNAM, ocupantes del décimo lugar.

Ramos se reencontrará con el portero costarricense Keylor Navas, líder de los Pumas, quien fue su compañero en el Real Madrid y el PSG. Será, sin duda, un buen partido porque los Rayados necesitan ganar para seguir entre los cuatro mejores y Pumas imponerse para detener su racha de tres derrotas consecutivas y no alejarse de la zona de clasificación.

Mañana, además del Tigres-Necaxa, el Tijuana visitará al Puebla y Atlas al San Luis.

En otros partidos, el domingo Santos Laguna recibirá al León, Juárez al Pachuca, el campeón y líder Toluca al Querétaro y Guadalajara al Mazatlán.

. Viernes 17.10: Puebla-Tijuana, San Luis-Atlas y Tigres UANL-Necaxa.

. Sábado 18.10: Santos Laguna-León, Juárez FC-Pachuca, Toluca-Querétaro, Monterrey-Pumas UNAM, Guadalajara-Mazatlán y Cruz Azul-América.