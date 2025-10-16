Brasil se refuerza con jugadores del Barça y ElPozo para dos amistosos con Japón

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- Marquinhos Xavier, seleccionador brasileño de fútbol, ha convocado a seis jugadores que militan en la Primera División para el doble amistoso que jugará la hexacampeona del mundo contra Japón en la ciudad de Shizuoka este viernes y el domingo día 19.