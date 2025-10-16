Corea del Norte defiende su corona en Marruecos y España seguir en el podio

El cuadro norcoreano encabeza el palmarés de la competición con tres títulos, conseguidos en 2008 al derrotar en la final a Estados Unidos, en 2016 al imponerse a Japón en la tanda de penaltis y en 2024, al superar a España también en la tanda de penas máximas.

Sus rivales en el grupo B, una serie muy complicada, serán México, Camerún y Países Bajos. El cuadro azteca y el neerlandés, además, se metieron como campeones de la fase de la Concacaf y de Europa, respectivamente.

España, campeona del mundo de la categoría en Uruguay 2018 e India 2022, subcampeona en Costa Rica 2014 y República Dominicana 2024, y tercera en Trinidad y Tobago 2010 y Jordania 2016, se presenta en esta edición tras ser quinta en el Europeo de este año en Islas Feroe.

La Roja, dirigida por Kenio Gonzalo, no pudo alcanzar las semifinales al ser tercera del grupo B tras Italia y Francia, pero sacó el billete en el 'play off' ante Austria, a la que goleó por 6-1.

No tendrá tampoco el equipo que ahora prepara Milagros Martínez un grupo sencillo. Se enfrentará a Colombia, que tratará de tomarse la revancha de la final de 2022, Corea del Sur, campeona en 2010, y Costa de Marfil, dispuesta a demostrar la evolución de las jóvenes jugadoras africanas.

Si España acaba primera de grupo se enfrentará al segundo del D que integran Nigeria, Canadá, Francia y Samoa; y si concluye segunda al primero del F, en el que jugarán Japón, Nueva Zelanda, Zambia y Paraguay.

Se clasificarán para los octavos de final los dos mejores de cada uno de los seis grupos y los cuatro mejores terceros de la primera fase.

El torneo se disputará entre el viernes y el 8 de noviembre en los campos de la Academia de Fútbol Mohammed VI y el Olímpico de Rabat, anexo al estadio Príncipe Moulay Abdellah.

- Palmarés del Mundial sub-17 femenino:

Año Sede Campeón Subcampeón Tercero Cuarto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 N. Zelanda Corea del Norte EEUU (2-1) Alemania Inglaterra (3-0)

2010 T. Tobago Corea del Sur Japón (3-3, 5-4) España Corea N. (1-0)

2012 Azerbaiyán Francia Corea N. (1-1, 7-6) Ghana Alemania (1-0)

2014 Costa Rica Japón España (2-0) Italia Venezuela (4-4, 2-0)

2016 Jordania Corea del Norte Japón (0-0, 5-4) España Venezuela (4-0)

2018 Uruguay España México (2-1) N.Zelanda Canadá (2-1)

2022 India España Colombia (1-0) Nigeria Alemania (3-3, 3-2)

2024 R. Dominicana Corea Norte España (1-1, 4-3) EEUU Inglaterra (3-0)