Courtois, Alaba y Gonzalo se reincorporan a los entrenamientos

Mbappé continuó con su reposo programado para poder recuperarse de un golpe en el tobillo derecho sufrido con su selección. El galo ya viajó con molestias, pero jugó 83 minutos -con gol y asistencia- y se retiró del terreno de juego en el partido ante Azerbaiyán tras sufrir un golpe en la misma zona.

A pesar de esto, el plan del Real Madrid es que Mbappé, con un inicio arrollador de temporada gracias a sus 14 goles en diez partidos, esté disponible contra el Getafe tras volver a los entrenamientos el viernes.

Por su parte, el resto de internacionales -Vinícius, Militao, Rodrygo (Brasil), Camavinga (Francia), Arda Güler (Turquía) y Brahim (Marruecos)- se pondrán a disposición de Xabi Alonso también el viernes.

El técnico llevó a cabo el tercer entrenamiento de la semana, en el que volvió a participar Mendy, superada una lesión muscular que le tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado 26 de abril, cuando volvió tras otra lesión y solo pudo aguantar 11 minutos sobre el césped.

Quienes no pudieron participar fueron Dean Huijsen, con el objetivo principal de estar disponible para el clásico del 26 de octubre ante el FC Barcelona, tras caer lesionado en el sóleo durante la concentración de la selección española, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold, con sendas lesiones musculares.

Los cuatro llevaron a cabo trabajo específico en una sesión que arrancó con trabajo en el gimnasio, antes de saltar al césped, donde los jugadores llevaron a cabo activación, ejercicios de pases, trabajo táctico y series de esprints. Para terminar la sesión, disputaron partidos de 10 contra 10, según señala la web del club.